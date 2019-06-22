雲林社區大學講師王瀚教導做環保鳳梨酵素。（周麗蘭攝）

夾娃娃機到處林立，被丟棄填充布娃娃就成為垃圾。（周麗蘭攝）

雲林縣為加強宣導垃圾分類，5月採取「解袋稽查」，縣新內住民家庭多，不清楚政令宣導，也不太懂垃圾分類，造成清潔隊員困擾，環保局培訓資源回收外籍種子講師到社區用母語教姊妹們如何垃圾分類。

環保局22日在社口水岸公園舉辦資源循環再生體驗活動，許多攤位販售二手填充娃娃，一隻10元，大多數來自夾娃娃機。環保局人員說，填充娃娃的材料是布，丟棄只能當垃圾處理，希望盡量透過跳蚤市場流通。

在雲林社區大學擔任講師的王瀚，22日運來鳳梨皮免費指導製作鳳梨環保酵素，比例是1分黑糖：3分果皮：10分水，置放3個月就能熟成，人潮從未間斷。他表示，生鮮蔬果都可以做，可清洗碗盤、洗頭、也可當肥料。

環保局表示，最近各鄉鎮清潔隊解袋稽查，遇到不少新住民媽媽不懂垃圾分類，退袋請重新分類聽不懂，也不太懂哪些是資源物、垃圾、生廚餘、熟廚餘，雙方溝通困難。

雲林縣新住民人口約1萬5千多人，環保局去年培訓7名越南籍、印尼籍的「資源回收外籍種子講師」，有麵攤老闆娘、農人、家管、工廠女工，今年不分國籍將再培訓5人，擴大對新住民婦女宣導。

環保局表示，成為「資源回收外籍種子講師」前要上8小時課，包括廢棄物清理法、認識資源回收等，為確保種子教師聽懂，安排外籍隨堂翻譯，獲得證書後就可進入社區宣講。

(中時 )