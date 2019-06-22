新北市10名身心障礙者利用手搖自行車進行環台傳愛，他們在12天內總共用手騎乘1088公里。（葉書宏翻攝）

新北市10名身心障礙者利用手搖自行車進行環台傳愛，在12天內總共用手騎乘1088公里，期間歷經日曬雨淋、爆胎落鏈，主辦單位今（22日）舉辦成果發表會，表揚10名身障勇士。市府祕書長林祐賢特別誇獎他們「締造了不朽傳奇！」

10名身障騎士於4月25日在新北市政府市民廣場，由市長侯友宜鳴槍出發，歷經12天考驗，於5月6日下午在大雨滂沱中返抵新北輪椅夢公園。「愛傳騎」手搖自行車環台活動，是由新北市政府社會局公益彩券盈餘分配基金補助、永達保險經紀人股份有限公司贊助。

新北市10名身心障礙者利用手搖自行車進行環台傳愛，他們在12天內總共用手騎乘1088公里；新北市社會局長張錦麗（左三）為身障勇士頒贈完騎證明獎牌。（葉書宏翻攝）

身障騎士克服新竹海岸的逆風及酷熱、西部海岸連續2天各100公里的挑戰、國聖燈塔前的沙灘、手搖車的爆胎跟落鏈、壽卡攻頂的風雨，以及在星夜北濱公路趕路中面臨呼嘯而過的大卡車等。

新北市10名身心障礙者利用手搖自行車進行環台傳愛，他們在12天內總共用手騎乘1088公里；新北市祕書長林祐賢（中）鼓勵身障勇士。（葉書宏翻攝）

新北市10名身心障礙者利用手搖自行車進行環台傳愛，他們在12天內總共用手騎乘1088公里；教育部體育署長高俊雄（左）為身障勇士頒贈完騎獎牌。（葉書宏翻攝）

值得一提，10位身障勇士仍咬緊牙關，克服萬難，抵達極西國聖港燈塔、極南鵝鑾鼻燈塔、極東三貂角燈塔、極北富貴角燈塔等4個極點的歷史紀錄。

林祐賢表示，新北市擁有全國最多的91輛電動手搖自行車，才能讓身障者完成這次壯舉和夢想，締造了不朽傳奇，尤其10名身障勇士和團隊的持志不懈精神，更是值得效法。

身障勇士之一新北市身心障礙者體育運動總會副會長朱豐璋表示，在返抵新北輪椅夢公園時與工作同仁在大雨中相擁而泣，回味12天行程中的點滴和遭遇，其中教導教養院院生們試騎手搖車，當看到他們學會用手騎乘時，內心真是澎湃不已，彷彿看到當初剛學會騎乘手搖車的自己。

此外，身障勇士和團隊途中還造訪了台中慈馨兒少之家、屏東勝利之家、台東東大附設特教學校、台東牧心教養院、花蓮黎明教養院等五個身心障礙教養機構，除贈送日常物資之外，還教院生騎手搖車、玩冰壺、地板滾球及輪椅羽毛球，並且與東大特教進行一場地板滾球友誼賽。

教育部體育署長高俊雄、永達保經總經理陳慶鴻、新北市體育總會長黃志雄和市議員洪佳君等人，亦到場鼓勵，共同見證10名身障勇士所締造的生命奇蹟。

(中時 )