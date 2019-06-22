北市府處理大巨蛋案，去年11月29日由時任市長室主任的李文宗邀集相關局處開會，但後來錄音檔曝光，外界質疑官員集體「喬蛋」、替遠雄構思解套方法。市長柯文哲24日將到市議會針對此事進行專案報告，但卻被議員發現，書面報告中將該場被質疑為密會的會議稱為「聚會」，且竟有資料被錯誤引用、移花接木。

柯文哲本周末在台東、花蓮參訪，但傳出他特別取消到台東夜市的行程，為的就是要準備周一專案報告。不過，北市議員提前讀過書面報告後，對內容相當不滿，前都發局長林洲民也坦言，內文確有許多不正確之處。

首先，該場會議由李文宗召集，李非大巨蛋主管局處的首長，且林洲民數度指控他「施壓都發局」、「踐踏文官體制」，但報告中卻將該場被質疑為「喬蛋密會」的會議稱之為「聚會」；不僅如此，林洲民受訪時爆出，當天多名都發局文官被李文宗拒於會議室外，反觀其他局處承辦人都能入內，既然是聚會，為什麼唯獨排除作為審查者的都發局同仁？

藍議員徐弘庭批評，這就是欲蓋彌彰。另外，徐更發現，書面報告中提到，「內政部審查認可遠雄巨蛋提報防火避難性能設計資料，避難人數13萬7963人」，但實際上，台建中心是審查「建築物內」的逃生避難人數，的確是13萬7963人，但都審會要審的是都市防災，也就是從建物內逃生出來的人數，目前是以環評引進人數5萬9833人為基礎，加上可能停留的「X」人來討論。

更簡單地說，內政部所發的核可通知書上，沒有13萬7963人這個數字，分明移花接木、錯誤引用。對此，林洲民也證實，2017年6月收到的內政部核可通知書，幾經詳讀，的確沒有13萬7963人這個數字；他說，唯一有出現13萬7963人，是遠雄的報告書驗證表所摘錄，如此恐讓人以為即使13萬人也是安全的。

另外，林洲民也認為，報告中提到「本府應有以（契約）甲方身份協助乙方之義務」，但體育局與遠雄有契約甲、乙方關係，都發局則是審查單位，需秉公審查。

針對外界質疑該份大巨蛋專案報告，北市府副發言人柯昱安回應，11月29日本來就不是正式會議，僅首長共同做一些討論；至於資料部分，都發局長黃景茂未接電話。

(中時 )