長榮空服員罷工，交通部長林佳龍今（22）日首度鬆口，要檢視罷工預告期，原本持反對態度的勞動部也跟著鬆動。勞動部長許銘春透過幕僚表示，現行《勞資爭議處理法》已具備實質罷工預告性質，但若外界有其他聲音，日後將開放討論，並針對相關法治程序進行通盤考量。

勞團則堅決反對設置罷工預告期，全國產業總工會秘書長戴國榮表示，勞方發動罷工程序冗長，首先須由工會會員代表大會表決通過，送主管機關進行勞資調解。調解不成，還得先經過會員罷工投票，過半同意才能罷工。而從申請調解到正式罷工可能會花上數月，已有預告罷工的效果。

戴國榮說，勞資雙方本來就是權利不對等、資訊不對稱，再設定罷工預告期根本沒必要，且會抵銷罷工效應，無異限縮勞工權利。罷工是手段，用意在逼資方協商，突襲式罷工才能對資方造成最大損失。如果設置罷工預告期，資方有緩衝空間，罷工可能起不了作用，勞方將徒勞無功。

戴國榮舉例，資方答應勞方訴求，改善勞動條件要花100萬，突襲罷工可能造成1000萬損失，權衡得失當然選擇協商。如果設立罷工預告期，資方有準備，損失降到100萬以下，根本不會想回談判桌。

此外，台大國發所副教授辛炳隆認為，理論上不見得有必要設罷工預告期，但也應聽聽社會大眾的聲音。如果民眾覺得罷工帶來不便，對日常生活影響過大，遲早會有反撲力量出現。因此，如果考慮到大眾對罷工的接受度，以及可能帶來的社會成本等，或許可對罷工預告期進行充分討論，然後再做適當決定。

(中時 )