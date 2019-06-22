楊冪罕見細肩帶短洋裝超青春 白嫩長腿超養眼 17:022019/06/22 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 楊冪難得穿上細肩帶短洋裝，大秀細手臂和白嫩長腿。（圖／取材自嘉行楊冪工作室 微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有「流量女王」封號的大陸女星楊冪，近期陸續推出戲劇《築夢情緣》、真人秀《密室大逃脫》，演藝成績亮眼，而一舉一動備受矚目的楊冪今則以「楊冪 少女感」登上熱搜榜，她難得穿上細肩帶短洋裝，露出一雙白嫩長腿，畫面超養眼。 楊冪工作室今（22日）則曬出楊冪新照，只見她身穿黑白相間的細肩帶短洋裝，一雙纖細手臂和白嫩長腿全都露，楊冪舉手投足超青春，搭配她的精緻童顏，完全不像是一個孩子的媽。 (中時電子報) #楊冪 也許您會感興趣 推薦閱讀 撞臉舊情人 寇世勳收楊冪當「養女」 12:262019/06/19 娛樂 娛樂熱門新聞 名嘴當面嗆：為何不去華航應徵？罷工空姐激動回應 - 娛樂 防林鳳嬌A錢 成龍把家產轉到國外懺悔「太壞了」 - 娛樂 「爸爸含著眼淚」孫翠鳳深夜感性吐嫁女兒心聲 - 娛樂 雪莉上節目自曝沒穿內衣錄影 吐討厭胸罩主因 - 娛樂 又吵架！張倫碩路邊吼我很累 鍾麗緹落淚吼回去 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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