有「流量女王」封號的大陸女星楊冪，近期陸續推出戲劇《築夢情緣》、真人秀《密室大逃脫》，演藝成績亮眼，而一舉一動備受矚目的楊冪今則以「楊冪 少女感」登上熱搜榜，她難得穿上細肩帶短洋裝，露出一雙白嫩長腿，畫面超養眼。

楊冪工作室今（22日）則曬出楊冪新照，只見她身穿黑白相間的細肩帶短洋裝，一雙纖細手臂和白嫩長腿全都露，楊冪舉手投足超青春，搭配她的精緻童顏，完全不像是一個孩子的媽。

(中時電子報)