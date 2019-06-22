中彰投苗單身聯誼22日在苗栗三義西湖度假村舉辦，共120人參加。（巫靜婷翻攝）

鼓勵單身民眾擴大社交生活、增進彼此情感交流，中彰投苗4縣市政府22日在苗栗三義西湖度假村聯合舉辦單身聯誼活動促進婚育率，共120人參與，活動以遊戲增進彼此互動關係，推動「樂婚、願生、能養」的人口政策，期盼提升國家生育率，今年共有12對配對成功。

攜手衝刺婚育率，中彰投苗連續3年合作辦理單身民眾聯誼活動，今年輪由苗栗縣主辦，凡設籍4縣市或就學、就業的單身男女均可報名參加，苗栗縣曾因此促成2件姻緣，前年有苗栗女生嫁給彰化男生，去年則有苗栗男生娶台中女生，生兒育女組成幸福家庭。

單身聯誼活動「漫城情牽．苗繪幸福」以輕鬆愉快的心情，透過遊戲增進參加者互動，進而找到理想伴侶，苗栗縣長徐耀昌Q＆A問答時加碼爆料情史，他提及，以前約會時曾情不自禁牽起女友的手，但女友卻哭了直說媽媽有叮嚀「女生和男生牽手會懷孕」，他隨即霸氣回應「我會娶妳」促成姻緣，逗趣對話笑翻全場。

徐耀昌說，現任太太蔡麗卿就是他的初戀，從小一起長大，她很會煮菜，連素食料理「麵腸炒番茄」都能煮得很有口感，認同俗話所說「抓住男人的心先抓住他的胃」；時代變遷，人們忙於工作，姻緣若降臨要積極培養感情，有情人終成眷屬，相約明年桐花婚禮見。

(中時 )