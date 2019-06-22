桃園一名經營餐廳的39歲張姓男子，遇到一名簡姓男子向他佯稱，願意以1900萬元購買張家的一處房產，但簡男表示，因為目前手頭尚缺100萬元，他不打算與張男殺價，建議張男將房產拿去貸款，先借他100萬元投資生意，保證日後會返還張男本金加利潤共150萬元。

張男乍聽之下覺得並無不妥，既然對方有誠意要買，就同意投資，賣房又能賺外快，何樂而不為。不料，簡男後來並未履行承諾，既沒有返還本金，也沒有給予約定的利息。張男曾多次向簡男催討應付款項，卻遭他以恐嚇字句威脅，拒絕付款。而貸款期限已到，債權人也因為遲遲未收到張男約定返還的款項，於是向法院提告，使得張男名下房產全數遭法院查封。

刑事局呼籲，對於非典型的投資管道或自己不熟悉的投資領域，投入金錢時要再三思慮。如果投資的項目背後有實體公司，可以先蒐集相關資料觀察公司本身的性質，比方說是否有第三方監管、獲利來源合理性等。如果沒有辦法獲取相關可信的資料，請直接放棄投資，最忌單聽他人說詞，就冒然投入金錢，很容易遭人利用詐財。號稱「高報酬」、「低風險」、「保本保息」或急於成交的投資就極有可能是詐騙，這樣的詐騙模式近來遭歹徒以不同的話術和手法包裝，民眾不得不小心留意。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )