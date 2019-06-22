斐濟一名65歲的病人，因長滿「草莓般大的鼻瘜肉」，以致鼻子外觀變形，5年多來只能張嘴呼吸。靠著國泰醫院醫療團的協助，順利完成手術。術後第三天移除止血用的鼻填塞後，老先生默默在診療椅上拭淚，感慨自己好久沒用鼻子呼吸。

國泰綜合醫院2014年起承接衛福部「太平洋友我國家醫療合作計畫」，前往斐濟醫療服務。因當地中耳炎、鼻竇炎盛行率高，本次醫療團除持續派遣耳鼻喉科醫師外，特別由國泰綜合醫院副院長簡志誠率領麻醉科團隊、放射線科醫師戴嘉裕合作，於斐濟第三大醫院（Subdivision Labasa Hospital）開設疼痛門診。

斐濟醫院各科醫師帶著各式病患前往會診，過半病患因長年無法緩解的疼痛，頻繁接受嗎啡類止痛藥品注射，引起成癮之嫌。經國泰醫療團協助，平均為每個病人診治半小時以上，15位疼痛病人中約有8成當場接受各式疼痛阻斷術，術後立即獲得50％-90％疼痛緩解，破涕為笑。除親力協助病人，醫療團也進一步教導當地主治醫師後續治療重點與原則。

簡志誠表示，因著過去數年國泰醫療團耳鼻喉科醫療服務的好口碑，當地醫師熱心約診病人。醫療團一到達，診間外就已排滿各地來的病人與家屬，很多是全家已一起期待了好幾個月，有的甚至輾轉搭好幾小時車到場。當地缺乏耳鼻喉科次專科醫師，導致許多病人的病史長久，病灶也較難處理。

經過一周的醫療服務，國泰醫療團共完成85人次門診服務、33人次住診服務、7例耳鼻喉科手術，病人術後復原迅速，未發生任何併發症，醫療品質深受稱許。

(中時 )