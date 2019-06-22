一座以「中華民國」紀元的墓碑，最近悄然豎立在福建仙遊白馬村的一處墓地。烈士王開鎖之子王瑞珍感謝台灣熱心人士協助，讓他的父親有尊嚴地長眠故里，自己也盡到人子職責。

1919年生的王開鎖，福建仙遊人。依軍方檔案記載，他出身東南特別訓練班6期、中央警校警官班，曾任福建南靖警局巡官、福建游擊總部仙遊支隊長等職。1952年，中華民國國軍南海部隊突擊大陸，與共軍展開楓亭之戰。王開鎖從烏坵出發前往福建突擊，在老家仙遊山上彈盡援絕，送出最後一封軍情電報後，舉槍自戕殉國。雖然村民保住他的遺體，讓他全屍入土，但幾十年都沒有墓碑；他唯一的子嗣王瑞珍每次只能克難地用硬紙板寫上「王開鎖之墓 中華民國四十一年」，放在墓前，祭拜父親。

中央社報導，烈士王開鎖之子今年已經75歲的王瑞珍回憶，從小因父親緣故，和母親、祖父母連同叔叔、舅舅多人都成了「反革命分子」家屬，遭到追捕。他和媽媽躲在深山老林的古墓中，白天夜晚都不敢露面；只有偶爾民兵巡查鬆懈時，才敢偷偷走出墓穴，挖野菜、地瓜生吃充飢。

王瑞珍說，母子最終還是逃不過劫難。媽媽和年僅5歲的他被關進監獄，叔父遭到槍決；3年後他和媽媽出獄，家徒四壁，「連一根鐵釘都沒」。「黑五類」的帽子一輩子跟著他，就學就業都難如登天；相依為命的母親過世後，他更成了四處流浪要飯的孤獨老人。烏坵文史工作者高丹華的姨父傅培琦，是王瑞珍的舅父。高丹華說，傅培琦早年跟著王開鎖投筆從戎，得知遺族窘境，傅培琦生前告訴王家，王開鎖是台灣有關單位列冊的「烈士」，不但奉祀在單位內部忠烈祠，撫卹金也已編列，鼓勵王家申領。

王瑞珍的媽媽和王瑞珍曾先後來台了解撫卹事宜，但都因超過請領年限，被打回票。王瑞珍四處求助無門，得知高丹華到湄洲島尋親，他衣衫襤褸地跑到湄洲島請高丹華協助。高丹華隨後也到仙遊了解王開鎖殉職始末，回台灣後四處奔走，希望能為烈士之後爭取權利。

台灣有關單位感念王開鎖為國犧牲奉獻的精神，足為後世軍人楷模，最近終於為王開鎖的遺族網開一面。也因此，王瑞珍才有能力為父親立墓碑。

王瑞珍買了塊大理石，請人鐫刻「王開鎖之墓 中華民國四十一年成仁」。最近選了個黃道吉日，安放墓碑。同行的還有王瑞珍的義女、乾女兒，以及受邀觀禮的高丹華和東碇老兵林健華。

王瑞珍（左）和好友一起用扁擔扛著墓碑，前往安放父親骨骸的墓地。(中央社)

林健華，陸軍官校正52期，歷任排長、連輔導長、連長，兩度駐防金門近5年，1986年戍守東碇島。身為王開鎖的「小學弟」，林健華向學長敬禮，哽咽說：「王開鎖前輩，我們沒有忘記你對中華民國犧牲和奉獻，我代表國軍向您致敬。願您安息，永享極樂」。

不願居功的高丹華說，協助陳情只是舉手之勞，但如果遺族能夠早點領到撫恤金，他們的日子就不會那麼落魄；如今，「總算出現道義的曙光」。今年正好是王開鎖的百年冥誕，這座墓碑等於是王瑞珍送給父親的百年冥誕獻禮。王瑞珍在父親靈前說，感謝台灣政府照顧他這個孤苦的老人家，「永遠銘感在心」。

為父立碑後，王瑞珍還有一個心願。他寫了委託書請高丹華代為向有關方面申請父親的資料，以及最後打回台灣的電報內容。他說，想要擁有父親的檔案作紀念，同時告慰父親在天之靈。

(中時電子報)