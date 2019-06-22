郭婞淳賣力衝刺的認真模樣。(UA提供)

「舉重女神」郭婞淳22日與棒球好手林安可、冬奧國手連德安攜手出席「UA武裝制霸‧極限隊戰」，更親自下場體驗其中3項關卡，當挑戰結束後，郭婞淳一邊喘氣、一邊說著，「我的手臂真的酸爆了，尤其最後的划船機好吃力。」

「原本我以為只是出席活動，沒想到真的要下場，我很擔心難度太高，內心超緊張，」親自下場示範眼手協調、徒手深蹲與划船機的郭婞淳表示，「由於必須競爭結束時間，感覺好像被壓迫了，整個人也更緊張，都感覺心跳加速了。」

只是身為明年東京奧運奪金希望之一，郭婞淳很清楚自己的「本業」還是舉重，「這周接連兩個代言活動結束後，我下周一就要前往北市大，進行3周移地訓練，等到7月16日才回高雄國訓，然後7月19日飛到日本東京訓練。」

當說到搭機飛往日本，郭婞淳也相當跟上時事表示，「我知道現在長榮航空罷工，所以特地注意自己坐哪家航空公司過去，幸好我坐華航，應該不會受到影響。這周出來進行代言活動，我也跟教練報備過了，況且我最近的訓練狀態不賴。」

「我最近無論在抓舉或挺舉方面，都有一定程度的突破，讓我更加期待9月的世界舉重錦標賽，內心很想趕快參加，讓教練都感覺到了，」郭婞淳說，「所以教練在訓練時，刻意把我給壓下來，就是不希望我太快衝到高峰階段。」

至於2017年世錦賽之前不慎弄到的左膝傷勢，郭婞淳表示，目前膝蓋狀況時好時壞，不過教練會依照她的身體狀況，做出訓練量上的調整，「我比完亞錦賽後回來就打過PRP，儘管無需開刀，卻有拜託體能訓練師加強我的左膝。」

(中時電子報)