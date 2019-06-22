鴻海董事長郭台銘今出席DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇，會前受訪面對《蘋果》記者提問時忍不住表示，昨日搭乘捷運回家，小編已說不接受訪問，但看大家非常辛苦，就給大家問兩句，《蘋果》今卻批評自己違反《選罷法》、捷運規定，「不應該寫這種新聞，不可以這樣」，更直言「那你蘋果日報去告發我，讓我去關起來好了！」

郭台銘昨交棒鴻海董事長職務，並在股東會後特別選擇搭乘捷運回家，欲展現親民一面，引發各界討論。郭台銘今受訪則特別提及，蘋果日報批評自己違反捷運規定，「我覺得你們陷害我！」

他進一步說，小編已稱在捷運不受訪，但看大家非常辛苦，「我們做人做事要將心比心，大家都看得到，是你們（媒體）要來拍我；我搭個捷運，蘋果日報就說我違反《選罷法》，那蘋果日報去告發我，讓我去關起來好了！」

郭台銘接著解釋，昨天是大家逼著要採訪，所有媒體都能作證，自己也想說大家很辛苦，讓大家問兩句，卻反而被說違反《選罷法》，「回去跟你們老闆講，做人做事不可以這樣」。他並說，之前有人說過，選總統一定要對媒體客客氣氣，而自己也是講道理的人，「昨天大家都看到，是你們在捷運上逼著我問問題的、跟著我來的，今天卻登我違反《選罷法》，這是你們不對！」

不過語畢後，郭台銘仍不忘反問記者「你的題目是什麼？」掀起在場人員一陣笑聲。郭最後也不忘緩頰強調，「我沒生氣、沒生氣！現在已經不敢生氣了，也沒有委屈」，只是想說大家互動，是媒體跟過來，不是自己要媒體上車的，大家都很辛苦。

(中時 )