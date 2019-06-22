迎接暑假來臨，青年事務局今年舉辦大專校院職場體驗計畫，主題「一日職人，無限可能」，推出「今夏限定-快閃小餐館！」，邀請學生體驗開餐廳當老闆，搭配身經百戰業師，傳授餐飲開店心法以及街頭創業求生術，讓有興趣創業的青年朋友減少走冤枉路。

這項體驗計畫開放12名有餐飲管理、企業管理或行銷等相關科系背景大專院校生報名，活動邀請桃園在地餐飲業職人，手把手帶領學員，從無到有參與餐館開設過程。

而快閃小餐館的設置，將從商圈立地調查，以及日常營運管理規範制定、廚房商品製作SOP設定外，還有店頭布置到行銷宣傳規畫。另外還有專人指導結合線上社群經營、商圈經營等全方位企畫，在暑假2個月期間的餐館經營，學員可扎實學習第一線實務，感受開設餐廳成為老闆的甘苦與成就感。

一日職人活動除有快閃小餐館體驗外，還有傳播媒體類、遊戲娛樂類、觀光休閒類、創新設計類、社會實踐類、智慧科技類等6大主題，共計舉辦30梯次以上課程，詳細資訊可上桃園市青年事務局官網或臉書粉絲團「一日職人無限可能」。

(中時 )