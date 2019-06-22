氣象局表示，受到梅雨季第6道鋒面影響，容易有短時強降雨，今（22）日晚間至明天彰化以北地區，以及東北部、中南部山區有局部大雨發生機率，須注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水；民眾假期安排活動外出，用路行車都要注意安全。

大雨特報範圍包括：基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣等10縣市全部，以及宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等6縣市的山區。

(中時 )