鋒面報到 今晚至明天16縣市大雨特報 17:362019/06/22 中時 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 氣象局對北中南16縣市發布大雨特報，時間從今晚到明天。（圖／取自氣象局網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局表示，受到梅雨季第6道鋒面影響，容易有短時強降雨，今（22）日晚間至明天彰化以北地區，以及東北部、中南部山區有局部大雨發生機率，須注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水；民眾假期安排活動外出，用路行車都要注意安全。 大雨特報範圍包括：基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣等10縣市全部，以及宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等6縣市的山區。 (中時 ) #大雨 #鋒面 #山區 也許您會感興趣 推薦閱讀 天天高溫破35度 吳德榮：周末變天鋒面到 08:432019/06/18 生活 最後一波鋒面周日報到 賈新興：颱風季提早開始 08:352019/06/19 生活 日強震26傷 嚴防大雨造成2度災害 12:522019/06/19 國際 繼續爆汗！週四9縣市飆36°C 這天鋒面到才解熱 21:402019/06/19 生活 我的騰衝山區村支書好友（上） 04:092019/06/21 兩岸藝文 劇烈天氣周日來襲 下周四恐有颱風接近 07:592019/06/21 生活 明白天高溫飆36度 晚間鋒面南移快變天了 21:052019/06/21 生活 我的騰衝山區村支書好友（下） 04:092019/06/22 兩岸藝文 梅雨鋒面今晚接近 周日降雨解熱 08:452019/06/22 生活 生活熱門新聞 長榮罷工 前地勤戳爆空服員痛處 - 生活 長榮祭最新殺招！罷工空服員慌了：被擺了一道 - 生活 我們被踩爛！長榮航太員工怒了 嗆空服員缺德 - 生活 長榮待遇不如華航？一張比較表格讓網友看傻 - 生活 挺空服員罷工 眼科醫遭網嗆爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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