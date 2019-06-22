就讀龍門國中二年級的陳蓁玫自小喜歡音樂，幼兒園就開始學習鋼琴，進入小學一年級的時候又進一步開始學習大提琴，現在已經是台北市世紀交響樂青少年樂團的大提琴手。陳蓁玫說，練習大提琴必須花費很多時間，下課後也不能常常和朋友出去，但樂團演奏時「人琴合一」的和諧性是她最享受的樂趣，未來的夢想就是成為能夠讓別人也沉浸在音樂中的大提琴家。

陳蓁玫說，自己原本只有學鋼琴，後來受到媽媽影響也開始學大提琴，「跟人類的音頻很相似」，接觸之後就沉浸在音樂的和諧性中，一路從新生國小弦樂團進入龍門國中，接著再加入交響樂團，現在平均半年會對外公演一次。

提及練習的辛苦之處，陳蓁玫笑稱，常常要練習、花時間準備，但只要喜歡就不會覺得太辛苦。她也表示，剛進入弦樂團初期，因為容易緊張所以表演時經常出錯，但現在她已學會盡量放鬆，「讓錯誤的地方過去，趕快繼續」。

雖然能力已獲台北世紀交響樂團青少年樂團認可，她仍謙稱自己的技巧還是要再加強，畢竟未來一定會有很多現實的挑戰。陳蓁玫說，她會繼續往大提琴演奏家的方向前進，不管是高中、大學還是未來的人生都會持續與音樂為伴。

(中時 )