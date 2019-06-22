台中市長盧秀燕上任後推動「公幼倍增」計畫，108年度已增設公立及非營利幼兒園41班、增加收托人數1151人，朝108至111學年度擴增至少180班以上，讓平價教保服務量達5400人，達成公幼倍增的目標，因應8月中央準公共幼兒園政策上路，台中目前已有百家私立幼兒園申請加入準公共幼兒園，預估將有近萬幼兒受惠，享受平價教保服務。

媽媽市長減輕育兒負擔！教育局長楊振昇表示，配合8月中央準公共幼兒園政策即將上路，市府針對收費、基礎評鑑、建物安全、師資配置、課程與教學等要件符合資格，且有意願合作的私立幼兒園，簽訂契約提供平價教保服務，有百家私立幼兒園申請加入準公共幼兒園。

教育局指出，中央準公共化政策擴大2至4歲育兒津貼，就讀公立幼兒園每月最多繳交2500元、非營利幼兒園每月最多繳交3500元、準公共幼兒園每月最多繳交4500元，差額由政府幫忙家長支付；低收、中低收入戶幼兒免費；如未就讀公立、非營利及準公共幼兒園，每月領取2500元育兒津貼。

為銜接中央托育補助新制，市府同步啟動「托育一條龍」轉銜機制，延續既有政策再升級，中央補助優於台中，適用中央制度；台中補助優於中央，適用台中規定，托育一條龍針對弱勢加額補助每人每年最高3萬元，中央新制沒有這項措施，由市府繼續核發，福利不打折。

(中時 )