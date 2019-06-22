蔡英文總統昨自爆說，她是在修車廠長大，爸爸蔡潔生是修車師傅。兵器戰術圖解總編輯劉文孝今天在臉書加碼爆料說，蔡潔生當年購入美方官員要脫手的座車，整理後再轉賣富商或官員，接著做專營美軍生意的酒店，才快速致富。

蔡英文接受郭子乾訪問時透露說：「我是在修車廠長大的，我爸爸是修車師傅，我們家是修車廠，我是跟車子一起長大的。18歲考完執照 我爸叫我要學修車，後來我真的學不會，我爸就放棄了。」

劉文孝在臉書貼文指出，蔡英文的父親蔡潔生曾向友人談及他的發跡過程，指他的修車廠並不是像一般人概念的模式，當時普通人根本沒有資格買車，他利用當時台北市中山北路美軍顧問團(今日台北花博)的近水樓台。

劉文孝說，當時因美方官員來台後，就會申購免稅車輛進口代步，2年任期結束後就要輪調，美軍不想帶著跑，蔡潔生就購入他們要脫手的座車，再加以整理後轉賣給當時想要買車卻不可得的富商或官員，人面熟了之後，又在現在海霸王所在地開設專營美軍生意的酒店，以上業務全是美金現金交易，因而快速致富。

劉文孝還爆料說，蔡英文是蔡潔生最小的孩子，因而備受寵愛，蔡潔生就曾對友人說，小女兒反對父母經營帶有情色的酒店，再加上台美斷交，後來才轉型為餐廳。

(中時電子報)