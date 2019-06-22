(18:30新增唐嘉鴻銀牌)烏蘭巴托體操亞錦賽今天進行女子平衡木決賽，就讀於新北三重高中的我國16歲小將丁華恬，以13.233分技壓南韓、日本與中國大陸對手，奪得個人生涯首面國際賽金牌，未來潛力可期。

至於去年亞運奪得男子單槓金牌的唐嘉鴻，則面對先出賽的大陸好手胡旭威繳出14.600高分壓力，奮力一搏惜落地時沒能站穩，以14.267分屈居銀牌，銅牌則是13.600分的越南選手。

唐嘉鴻在體操亞錦賽單槓摘銀。（資料照片／陳怡誠攝）

丁華恬前年還是國中生，就在宜蘭全運會拿下全能金牌，今年全中運宰制高中女子組，個人包辦全能、高低槓、平衡木及團隊4金，成為國內體操的閃亮新星。

本次亞錦賽，丁華恬在高低槓、地板與平衡木均晉級決賽，儘管平衡木資格賽是以第8名吊車尾晉級，但決賽挑戰難度高於所有對手的5.5分套路，並繳出7.733分的執行分，漂亮奪金，南韓、日本選手分居銀、銅牌。

丁華恬的教練蔡恆政也隨她出征烏蘭巴托，曾說這位得意門生是可遇不可求的好材料，「體操要求姿勢漂亮、分腿，別人分腿只能到180度，她可以到190度。別人做10次，她會自加強到20次。」而且為了練體操又兼顧課業，丁華恬國三那年甚至在家網路自學，希望能在2020年翻進東京奧運，如今有這面亞錦賽金牌證明實力，也許真有機會美夢成真。

丁華恬（中）前年在全運會還擊敗名將麥劉湘涵（左），奪得女子全能金牌。（本報資料照片）

(中時電子報)