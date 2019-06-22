賴清德22日下午現身台南官田工業區，參加某廣播主持人聽友會暨立委郭國文的感恩會，有兩三百名賴粉從全省各地前來參加。（劉秀芬攝）

賴清德22日下午現身台南官田工業區，參加某廣播主持人聽友會暨立委郭國文的感恩會，對未來動向並未回答。（劉秀芬攝）

前行政院院長賴清德22日下午現身台南官田工業區，參加某廣播主持人聽友會暨立委郭國文的感恩會，有兩三百名賴粉從全省各地前來參加。賴清德除了感謝聽友的支持、親切與粉絲合影，也再度發揮母雞帶小雞精神，呼籲民眾支持現場的3位民進黨下屆立委參選人鍾佳濱、郭國文、林宜瑾。

賴清德說，這次參加總統初選，走到每個縣市，都受到大家鼓勵與疼惜，他非常感謝。這次雖然沒辦法完成任務，過程中受到大家支持，他很感恩、感動，會永遠放在心裡，為台灣土地的心不會改變。

賴清德也特別擔心郭國文的立委選舉，他說，新人第一次出來選通常比較容易，不過拚連任要靠政績，但郭國文只有8個月時間，希望他多努力，請鄉親給他更多時間表現。

在民進黨總統初選後，賴清德就少有公開行程，今天的聽友會他也非常親切幫粉絲簽名、簽書，與民眾一組一組合影，前後約停留1小時。搭車離開前，他也再次歡迎各地聽友來台南旅遊，對於未來動向，賴清德則笑而未答。

立委郭國文表示，今天活動是廣播節目主持人的聽友會暨他的感恩會，賴清德在總統初選前就答應要參加聽友會，並不是有外界説的賴清德復出會，不必過度解讀。

(中時 )