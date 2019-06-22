在台中市區可以遠眺玉山？近來蔚藍天空重現，很多市民都能用肉眼看到玉山！市府環保局長吳志超22日表示，在市府督促下，台中火力發電廠目前維持8部機組運作，不得有火力全開現象；台中1至5月PM2.5及空品不良天數較去年同期雙雙下降，空品改善奏效，將持續改善固定、移動、逸散等三大汙染源。

台中市府督促中火降載，減少機組運作，也呼籲中央重新適當分配全國新舊電廠發電比例，將中火老舊的4號機組優先除役，降低中部環境負擔。

環保局表示，台中電廠目前皆僅有8部機組運作，依據行政院環保署空品監測，今年1至5月台中PM2.5均值較去年同期改善1.8微克，空氣品質不良天數較去年同期減少4成，展現成效。

吳志超強調，盡管空汙數據逐漸降低，但市府持續從固定、移動、逸散等汙染源著手，以「先公後私、先大後小」原則全方位推動空汙改善對策。

針對固定汙染源，要求中火降載減排、爭取老舊4號機組優先除役，透過台中港區重大汙染源聯合稽查，查獲中火放流水超標等，重罰累計2602萬餘元，促使4號機組停機改善。

環保局指出，在全方位空品改善對策推動下，近日市民打開窗戶，都可望見一望無際的藍天白雲，市府團隊盼全民共同參與，節能減碳從自身做起，共同為空氣品質盡份心力，一起呼吸好空氣。

(中時 )