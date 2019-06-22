蕭邦鋼琴大賽得主橫山幸雄來台，將挑戰一口氣彈兩首蕭邦鋼琴協奏曲，以及多首蕭邦作品。（鄧博仁攝）

蕭邦鋼琴大賽得主橫山幸雄來台，將挑戰一口氣彈兩首蕭邦鋼琴協奏曲，以及多首蕭邦作品。（鄧博仁攝）

蕭邦鋼琴大賽得主橫山幸雄來台，將挑戰一口氣彈兩首蕭邦鋼琴協奏曲，以及多首蕭邦作品。（鄧博仁攝）

蕭邦鋼琴大賽得主橫山幸雄，今年5月為慶祝日本令和元年，特別在東京舉辦蕭邦全本作品音樂會，在3天內完成蕭邦獨奏、室內樂、協奏曲等240首作品，創下紀錄，本周來台，他也要挑戰一口氣彈奏兩首蕭邦鋼琴協奏曲和多首獨奏曲，他表示，「蕭邦的音樂作品有太多層面值得發掘，彈都彈不膩。」

橫山幸雄出生於1971年，畢業於法國巴黎國立高等音樂學院鋼琴與室內樂最高演奏文憑，他是1990年蕭邦鋼琴大賽第三名，以及蕭邦奏鳴曲詮釋獎得主，當年冠軍從缺。

大賽過後，橫山幸雄仍致力於演奏蕭邦，他曾經在2010年蕭邦200周年誕辰時，連續演奏蕭邦166首鋼琴獨奏作品，創下金氏世界紀錄。2011年他再度連續演奏蕭邦212首鋼琴作品，其中包括蕭邦未出版的46首作品，讓觀眾有機會全面地接觸蕭邦音樂。

橫山幸雄表示，他的母親是一名鋼琴老師，他從有記憶以來，就與鋼琴為伍，「蕭邦大賽是鋼琴家心目中的殿堂，又有年紀限制，每個人一生頂多能參加一到兩次，所以我在14、15歲時，就打算要參加，在大量練習蕭邦作品的過程中，我發現蕭邦音樂和自己是貼近的。」

彈奏馬拉松式的音樂會，需要強大的耐力和體力，也需要有穩定的心性，橫山幸雄表示，他除了平常喜歡運動，也懂得觀察自己的身體，找出最省力的彈奏方式，同時他也會為自己的練習做紀錄，「我會把每次練習的結果記錄下來，從中分析自己是如何彈出這樣子的結果，累積下來很可觀，這樣的方式對我而言很受用。」

橫山幸雄除了是鋼琴家，同時也是一名美食家、音樂教育家，他表示，音樂演奏之路不需要為了特別而特別，「表現音樂最好、最長久的方式，就是必須把內心所感受到的模樣，對觀眾傾訴，這樣子演奏生涯才會長久，而演奏生涯同時也會回過頭來餵養你，讓你的音樂同步前進。」

橫山幸雄音樂會今（22日）晚於台中國家歌劇院、明（23日）下午在台北國家音樂廳登場。

(中時 )