65歲武打巨星成龍和林鳳嬌結婚37年，先前成龍出書自曝曾和舞女交往，更說當年外遇爆發，自己第一時間以為完蛋了，猜林鳳嬌肯定要跟他離婚，未料林鳳嬌只要他趕快去把事情處理好，對他不離不棄，最近成龍接受專訪，又自爆當年因有朋友的前車之鑑，讓他擔心林鳳嬌會A他的錢，便將家產移往國外戶頭，直到發生偷腥事件才驚覺自己實在太壞。

成龍2015年推出自傳《成龍：還沒長大就老了》揭露許多荒唐過去，承認過去睡過妓女，和林鳳嬌結婚是因為對方懷孕了，兩人便在洛杉磯一家咖啡廳舉行了一場簡陋的結婚儀式，1999年成龍出軌還害吳綺莉懷孕，成龍戰戰兢兢的打給太太，卻得到林鳳嬌溫柔回應：「你不需要解釋，你不要去傷害人家，也不要讓人家傷害到我們，任何時候只要你需要我和兒子，我們可以馬上站出來」。

據《聯合新聞網》報導，成龍最近到電台宣傳新專輯《我還是成龍》，吐露過去因工作危險性高，養成他喜歡及時享樂的個性，不懂花時間和家人相處，聽說曾有朋友家產被老婆騙走，他擔心自己有朝一日也會遇到這種慘劇，便瞞著老婆將錢存到國外，發生婚變風波後，林鳳嬌全力包容，才使成龍決心悔改，「一回家我就將財產全給林鳳嬌打理」。

(中時電子報)