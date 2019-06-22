景觀處日前將湳雅夜市私人地中的2棵老樹列管。（譚宇哲翻攝）

新北市板橋區湳雅夜市內一處私人地正進行都更工程，施工廠商今天上午突然擅自移除2株列管的珍貴老樹，讓新北市議員何博文痛批「蠻橫粗暴」，新北市景觀處表示，地主未經核准擅自砍伐移除列管樹木，經市府人員當場勸阻，其中一棵樟樹仍遭砍下，另棵榕樹則樹幹受損，將依《新北市樹木保護自治條例》開罰60萬元。

何博文指出，該處私人地的樟樹、榕樹日前經樹保委員現場會勘後已列為珍貴樹木，今天下午施工廠商竟無視會勘決議，強勢將樹木大卸八塊，新北市農業局官員、警察在旁目睹竟束手無策，令人痛心，「連兩棵受保護的珍貴樹木都保護不了？市民又能託付這個市府什麼？」

景觀處表示，6月19日經景觀處會同樹保委員，確認2棵樹木已符合列管標準，並掛牌公告勿隨意遷移或為有礙其生存之行為，後續景觀處依會勘紀錄請地主善盡管理及保護責任，並依委員意見施作相關保護措施，景觀處也每日派員至現場確認老樹狀況。

不料，今天接獲志工通報現場有吊車及機具，並立即通報警察局板橋分局及板橋區公所至現場，然而施工廠商不聽勸阻，仍將樟樹伐除，另棵榕樹樹幹也受損，景觀處將依法重罰60萬元，同時已通知建照及審查開發機關審查管制。

(中時 )