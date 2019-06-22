近年有許多瘦身美容類消費糾紛，台中市去年受理相關消費爭議申訴案件數量共315件，今年1月至5月受理件數為120件，較去年同期150件略有下降，消費者以剛出社會20歲左右的青少年居多，因缺乏足夠經濟來源及社會經驗，面對美容瘦身業者促銷，常不好意思拒絕，被業者慫恿刷卡，甚至以信用貸款購買高價美容產品或服務。

美容、瘦身與保養市場大，業者常藉促銷活動、發放體驗券或試用品吸引消費者，有的還祭出話術推銷高價課程或產品，有的消費者一時不察簽下高額買賣契約，要解約退費卻被業者拒絕，衍生美容消費糾紛。台中市府法制局提醒，消費者簽約前要「停、看、聽」，保障自身權益。

台中市府法制局長李善植表示，不少消費者以為購買的是瘦身美容課程服務，但實際發票或收據開立的項目卻是購買精油、保養品等產品，業者以「賣化妝品，免費贈送美容服務」銷售手法，規避衛福部規定。

業者常在簽約後立即要消費者開封大部分產品，若消費者事後反悔想解約，業者以化妝品已拆用、美容服務是免費贈送為由，拒絕退費，即使消費者依《消費者保護法》規定，向消保官提出申訴，但能取回的金額也不高。

李善植指出，不少消費者以為購買的是瘦身美容課程服務，但實際發票或收據開立的項目卻是購買精油、保養品等產品，即業者以「賣化妝品，免費贈送美容服務」的銷售手法，規避衛福部規定。

法制局提醒，消費者在簽契約時，務必留意簽約內容是「美容課程」，還是「美容產品」訂購單。若是購買產品附贈美容服務，建議避免在購買當天立即開封或同意業者代拆封產品使用，看清楚契約內容是否符合規定，以及解約退費的規定，看清楚後再簽名，避免日後消費爭議。

(中時 )