新北市泰山區大科社區日前22日舉辦「紫絲帶製作及關懷據點共餐」，邀請社區獨居長輩一起利用竹片手作紫絲帶Logo，共同宣導反暴力，同時黎明技術學院餐飲系老師黃健乙也帶領學生為長輩烹調美食共餐，凝聚在地情感。

泰山大科社區因早期盛產竹子，竹編燈籠技藝蔚為當地特色，為傳承竹編技藝，大科社區發展協會以「築起安全家、編織幸福門」方案，獲得社會局和泰山區公所社會福利參與式預算支持，結合竹編藝術、性別平等、社區防暴及長者關懷等。

大科社區發展協會理事長蔡黃阿員表示，竹編技藝是當地傳統，透過參與式預算，讓協會成員有機會認識參與式預算，同時讓社區民眾能實際參與竹編手作課程，發揚傳統文化特色，凝聚社區意識，從3月起已陸續辦理6場竹編課程。

新北市社會局長張錦麗表示，紫絲帶運動是一項國際性反暴力運動，市政將每年6月24日訂為「家庭暴力防治日」，號召各機關學校、團體、企業與社區共同響應，大科社區將傳統竹編技藝結合紫絲帶運動，是相當難得的創新方案，不僅保留傳統文化，也將紫絲帶反暴力的精神深入社區。

(中時 )