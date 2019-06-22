大葉大學消防學程領畢業證書前，畢業生要先通過CPR測驗。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學消防學程邀請紅十字會彰化縣支會到校設置高樓垂降關卡，讓畢業生體驗。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學消防學程第一屆學生今年畢業了！（謝瓊雲翻攝）

想要畢業得先過這三關！彰化縣大葉大學4年前開辦消防安全學士學位學程，首屆25位畢業生今年畢業了，校方與紅十字會攜手合作精心安排「高樓垂降」、「CPR」、「消防設備完成」，不少女同學克服恐懼、跨過高樓欄杆，順利垂降後總算領取到令人畢生難忘的畢業證書。

大葉大學消防學程主任陳宜清說，消防產業面向多元，包括消防設備、防災技術等，為了落實讓學生從做中學的概念，特別在畢業典禮當天邀請中華民國紅十字會台灣省彰化支會到校設置重重關卡，讓25名畢業生完成畢業前闖關挑戰。

陳宜清說，大葉大學打造全國首創的特色實境實驗教室、製作教材，讓學生實地做中學，多數畢業生將會投入消防相關產業，因此才精心設計關卡，像高樓垂降，在垂降之前要能確保自己親手打的繩結安全無虞，更必須克服心中恐懼。另外，「消防設備」則模擬火災發生情境，讓學生模擬體驗在漆黑和濃煙中，完成逃生任務，藉此提升畢業生遇到急難災變時的應變能力。

畢業生洪郁嘉指出，畢業典禮安排闖關活動是一個很好的紀念，自己勇敢克服恐懼完成高樓垂降時，成就感滿滿、收獲很多。

有懼高症的陳欣容則說，因為已經要畢業了，決定跟大家一起接受挑戰，勇敢嘗試看看，沒想到實際站在欄杆前，還是緊張害怕到直發抖，幸好同學們一直在旁不斷鼓勵，最後才能勇敢跨出那一步，跨越欄杆後在瘋狂尖叫聲中完成垂降，這體驗絕對是永生難忘。

(中時 )