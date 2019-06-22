彰化縣長王惠美(左)在律師見證下抽出春遊方案加碼好禮第二梯次五月份的各獎項幸運得主。（謝瓊雲攝）

旅遊達人、知名導遊林龍（右起）陪彰化縣長王惠美（中）參觀特色市集中富雨洋傘文創攤位。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府「時光樂彰．特色市集」周末兩天在鹿港央廣宿舍草原登場，22日活動首日彰化縣長王惠美出席，抽出彰化縣「春遊彰化百萬加碼」第二梯次5月份幸運得主，呼籲全國民眾把握最後一周到彰化住一晚，有機會抽中百萬休旅車。

市集主軸「手作、創意、童趣、環保」，包括傘繩編織、木器藝術、台灣童玩、乾燥花藝、人像彩繪、果實創作與手沖咖啡及自家烘焙等，近60個創意特色攤位，還有7個獨立創作樂團現場演出，集結趣味闖關、廟口柑仔店的童玩及精彩的名人講座，吸引眾多民眾前來感受周末好時光。

王惠美表示，特色市集展現年輕人創作力，包括有手作、創意、環保等攤位，提供遊客很棒的遊戲空間，尤其是設計許多闖關遊戲，順利通過就給2枚消費代幣及50元園遊券消費，吸引許多大小朋友參與。要特別感謝鹿港許志宏鎮長把環境整理得這麼好，讓在地旅遊可看度提高。

鹿港鎮長許志宏說，歡迎大家邀請各地好友來鹿港玩、一起住一晚，鹿港不論民宿或是旅館都各具特色，結合民俗工藝與古蹟，絕對值得大家住在鹿港細細品味，也預祝參與春遊的民眾個個得大獎。

王惠美說，鹿港光影藝術夜間燈景將持續到月底，搭配春遊方案，到縣內緞帶王、臺灣玻璃館、水銡利廚衛生活村和卷木森活館等許多觀光工廠一遊、還可拿好禮，月底前平日到縣內合法民宿旅館住一晚，7月20日王功漁火節當晚將抽出百萬休旅車大獎幸運得主。

(中時 )