彰化縣政府「時光樂彰．特色市集」周末兩天在鹿港央廣宿舍草原登場，22日活動首日彰化縣長王惠美出席，抽出彰化縣「春遊彰化百萬加碼」第二梯次5月份幸運得主，呼籲全國民眾把握最後一周到彰化住一晚，有機會抽中百萬休旅車。
市集主軸「手作、創意、童趣、環保」，包括傘繩編織、木器藝術、台灣童玩、乾燥花藝、人像彩繪、果實創作與手沖咖啡及自家烘焙等，近60個創意特色攤位，還有7個獨立創作樂團現場演出，集結趣味闖關、廟口柑仔店的童玩及精彩的名人講座，吸引眾多民眾前來感受周末好時光。
王惠美表示，特色市集展現年輕人創作力，包括有手作、創意、環保等攤位，提供遊客很棒的遊戲空間，尤其是設計許多闖關遊戲，順利通過就給2枚消費代幣及50元園遊券消費，吸引許多大小朋友參與。要特別感謝鹿港許志宏鎮長把環境整理得這麼好，讓在地旅遊可看度提高。
鹿港鎮長許志宏說，歡迎大家邀請各地好友來鹿港玩、一起住一晚，鹿港不論民宿或是旅館都各具特色，結合民俗工藝與古蹟，絕對值得大家住在鹿港細細品味，也預祝參與春遊的民眾個個得大獎。
王惠美說，鹿港光影藝術夜間燈景將持續到月底，搭配春遊方案，到縣內緞帶王、臺灣玻璃館、水銡利廚衛生活村和卷木森活館等許多觀光工廠一遊、還可拿好禮，月底前平日到縣內合法民宿旅館住一晚，7月20日王功漁火節當晚將抽出百萬休旅車大獎幸運得主。
(中時 )
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