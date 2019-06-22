台中市中國醫藥大學附設醫院22日舉行「企業志工大會」，發表志工服務成果及未來願景，市長盧秀燕出席參加並感謝志工們付出；盧秀燕表示，志工的愛讓城市更偉大，期盼企業志工們繼續延續這一份愛，讓社會更溫暖。

「有你們真好！」盧秀燕表示，中國醫大附醫企業志工隊，在忙碌的工作中仍抽空用愛守護城市，提供各項公益服務，志工們在為民服務中不自覺露出的笑容，就是最美的風景，期盼中國醫延續這份愛，讓市民得到更多溫暖，大家一起攜手讓城市更進步、更偉大。

「取之社會、用之社會」，中國醫大暨醫療體系董事長蔡長海指出，中國醫大附醫在3年前成立企業志工隊，也是全國第1個由醫療機構成立的企業志工隊，將持續為社會服務，讓愛傳播至社會各角落。

中國醫藥大學附設醫院企業志工隊於2016年3月開始運作，隔年10月向台中市勞工局報備立隊，成為醫療院所立案的企業志工隊，招募300多名志工，從醫院到校園、社區、偏遠地區；舉辦上百場志工活動，足跡踏遍台灣，是台灣最美麗的風景。

(中時 )