女嬰的父親事後在臉書《爆怨公社》PO文表示，「為什麼這種事要發生在我寶貝女兒的人生？」、「一大早接到女兒送醫院開刀，原因是顱內出血，腦神經斷裂，手骨折，胸口背部瘀青」、「我的寶貝女兒我連親都要很小力，無法想像」。（照片翻攝臉書《爆怨公社》）。

台中市太平區疑傳虐童案件，23歲陳姓單親媽媽日前在臉書指控，1歲多的女兒委託25歲郭姓保母24小時照顧，22日女嬰突然被緊急送醫院急救，到院時呈現昏迷，經醫院診斷腦部出血、受虐性腦部創傷，經手術後昏迷指數3，在加護病房觀察，全身插管，小小生命正與死神搏鬥，令家屬相當心痛不捨。

事發後，郭姓保母主動向警方報案，並聲稱女嬰是走路不甚跌倒造成頭部受傷，但醫護人員判斷女嬰疑似不當撞擊，造成腦膜及視網膜出血，臉部及胸部皆有外傷，趕緊通報相關單位；經手術開刀取出女嬰腦部血塊，昏迷指數仍3，在加護病房觀察治療，警方與社會局已介入調查。

其女嬰的父親並在臉書《爆怨公社》PO文表示，「為什麼這種事要發生在我寶貝女兒的人生？」、「一大早接到女兒送醫院開刀，原因是顱內出血，腦神經斷裂，手骨折，胸口背部瘀青」、「我的寶貝女兒我連親都要很小力，無法想像」、「醫生說救活了可能終身半邊癱瘓無力」，祈求上帝，懇求醫治女兒。

社會局指出，郭姓保母今年3月剛領合格證照是1名新手保母，當時女童被郭女發現意識不清、身體癱軟，緊急送醫後發現顱內出血，立即進行手術，雖清除血塊，但仍在加護病房觀察後續影響。女童接受醫療檢查時，雖無頭部外傷，但背部疑似有瘀青不排除受虐性可能。

目前社會局已積極介入調查，並持續提供女童母親必要協助，社會局強調，孩子權益不應被任何人忽視，若發生孩子被疏忽、虐待情形，每個人都有責任通報或制止。

(中時 )