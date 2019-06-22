許富凱、愷樂、孫安佐、官靈芝等人22日出席「白手杖愛盲行動」快閃活動，聊起金曲獎頒獎典禮下周登場，6度入圍的許富凱表示得獎與否沒有得失心，反倒是爸媽、親朋好友比他還緊張，許富凱還說：「紅色、金色內褲都穿過，還是沒得，今年試著改穿紫色好了。」首次入圍最佳台語女歌手的官靈芝，將和「吉祥物」女兒一起踏上金曲紅毯。
官靈芝曾獲第21屆金曲獎最佳客語歌手獎，是金曲獎第一位從客語跨到台語的歌手，本屆以專輯《爵好 Jazz’s Good!》首次入圍台語女歌手、台語專輯，官靈芝笑說：「之前入圍金曲獎就是女兒陪走，結果我就拿到獎了。」至於最想拿哪個獎？官靈芝說：「能得獎都開心。」
第一次參加公益活動的孫安佐，今一現身立刻被群眾包圍，要求合照簽名，人氣頗夯！孫安佐表示：「參加公益活動是件非常好的事，之前都是從媒體上看到，親自體驗才發現不容易。」他認為若在街上看到視障朋友，除非對方要求再上前協助，否則應當把他們視為普通人：「我覺得這樣比較尊重，不然好像我把他當成異類，他也會不舒服，體貼有很多種，這是我的方式。」
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。