「白手杖愛盲行動」快閃活動今在西門町舉行。（粘耿豪攝）

「白手杖愛盲行動」快閃活動今在西門町舉行。（粘耿豪攝）

「白手杖愛盲行動」快閃活動今在西門町舉行。（粘耿豪攝）

許富凱、愷樂、孫安佐、官靈芝等人22日出席「白手杖愛盲行動」快閃活動，聊起金曲獎頒獎典禮下周登場，6度入圍的許富凱表示得獎與否沒有得失心，反倒是爸媽、親朋好友比他還緊張，許富凱還說：「紅色、金色內褲都穿過，還是沒得，今年試著改穿紫色好了。」首次入圍最佳台語女歌手的官靈芝，將和「吉祥物」女兒一起踏上金曲紅毯。

官靈芝曾獲第21屆金曲獎最佳客語歌手獎，是金曲獎第一位從客語跨到台語的歌手，本屆以專輯《爵好 Jazz’s Good!》首次入圍台語女歌手、台語專輯，官靈芝笑說：「之前入圍金曲獎就是女兒陪走，結果我就拿到獎了。」至於最想拿哪個獎？官靈芝說：「能得獎都開心。」

第一次參加公益活動的孫安佐，今一現身立刻被群眾包圍，要求合照簽名，人氣頗夯！孫安佐表示：「參加公益活動是件非常好的事，之前都是從媒體上看到，親自體驗才發現不容易。」他認為若在街上看到視障朋友，除非對方要求再上前協助，否則應當把他們視為普通人：「我覺得這樣比較尊重，不然好像我把他當成異類，他也會不舒服，體貼有很多種，這是我的方式。」

(中時 )