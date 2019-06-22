F.I.R.今出席「造夢者公益園遊會」。（華研提供）

F.I.R.於22日出席「造夢者公益園遊會」，現場販售新專輯《末日青春：補完計劃》，所得全數捐助「家庭照顧者關懷總會」，為需要幫助的弱勢朋友造夢；提起夢想，F.I.R.今在活動上的補夢網掛上願望，陳建寧以基努李維為目標，笑說：「我的夢想是希望能瘦到剛出道時的61公斤，所以現在每天早中晚都監控體重，一定要成為師奶殺手！」

阿沁在願望清單寫下「音沐花道」，由於他曾經歷把打工賺來的錢，全花在學習音樂上而餓肚子的窮學生時期，希望將來可以蓋一所免費教學的音樂學院，讓年輕人得到學習的機會。韓睿（Lydia）的願望則是「Up、Up」！讓大家充滿遐想，嚇得她趕緊解釋，不是想要身材更好，而是希望自己的歌唱能力及舞台表現更上層樓。

推出新專輯重新出發的F.I.R.，七月份已接超過20場商演，行程滿檔不忘回饋社會，今特地舉辦公益園遊會，日前還率同門師兄妹赴大陸舉行「造夢者LIVE POWER熱力迎夏演唱會」校園巡演，用音樂幫助需要的人完成夢想。

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