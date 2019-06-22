高雄市長韓國瑜今天下午在台中七期重劃區的河南路、市政北二路口，舉辦大造势，現已湧入15萬人。台中當地民眾拍到空拍圖，滿滿的人潮湧出道路，驚人的場面，讓韓粉不禁興奮喊：水啦！

有韓粉在臉書社團「韓國瑜後援會」貼文表示，她在台中的朋友，剛剛傳這張照片給她，表示這是下午4點左右拍的密密麻麻韓家軍。

網友紛紛開心說：「好療癒啊！」、「我媽和我打賭說今天人數會超過20萬！」、「人潮真的好多...。」、「國民黨的先進門，這還需要初選嗎？」、「晚上燈海會很壯觀，看樣子。」、「都滿出到道路了。」、「連老天都幫忙，有太陽，沒烈日，最棒的聚會...。」、「水啦！眾人齊心，其利斷金。」、「爆場了！中間擠滿，兩側也爆滿，道路也擠滿，重點是，年輕人比率很多，非常多。」、「我們這邊還有5台遊覽車還沒出發，擠不進去了啦！」、「內場滿了，外面的人很難擠進來。」

還有人說，「國民黨的先進門，這還需要初選嗎？」、「還需要選嗎？這所有的人只是冰山一角，選票至少要再乘10。」

(中時電子報)