畢書盡昨與粉絲一同搭乘觀光巴士。（KKBOX提供）

畢書盡（Bii）昨參加互動式實境節目，與粉絲一同搭乘觀光巴士「與Bii同行」，在露天觀光巴士上飆歌！談起搭公車經驗，Bii畢書盡未出道前常搭公車、捷運往返，但當時對台北人生地不熟，總是被忠孝東路上的路名給搞混，新生、復興、敦化3站會弄錯，常常聽到廣播「忠孝」2字就急忙按鈴下車，然後才發現是下錯站、只好再步行前往目的地，「幸好距離都不遠，一定走得到」！

來台多年，Bii特別推薦觀光客來台一定要去101看看，而西門町則讓他感覺很像韓國明洞的感覺，這也是媽媽家人每次來台灣一定會去逛的，至於他自己則熱愛逛夜市、吃鐵板燒。

Bii下月7日邁入30歲，粉絲特別著韓服唱著韓語版的生日快樂歌在台北101大樓前為他提前慶生，並獻上三禮，包括韓國生日必吃的海帶、人蔘補元氣、羅漢果護嗓，粉絲們對他感性告白「加油，我們永遠陪你走下去」！Bii則說：「希望下個十年能去到更多地方，無論是私下或工作，BF粉絲家人們繼續陪我一起飛一起走。」主持人聽聞打趣說：「我跟Bii的生日非常近，難怪我們長那麼像！」

(中時 )