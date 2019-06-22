美洲國家盃於6月16日開踢，主辦國巴西身處於A組，之前分別以3:0擊敗玻利維亞及0:0賽和委內瑞拉目前取得4分積分，以較佳得失球差排在小組首名，下場將於6月23日（週日）凌晨03:00開踢，主場迎戰目前排在小組次名的秘魯（愛爾達體育直播+單場投注+場中投注），希望順利以A組首名晉級。

巴西和秘魯已肯定晉級淘汰賽階段，只是小組名次還未定。巴西於小組賽首兩場共取得3個進球，其中目前效力巴塞的球星庫迪尼奧踢進其中兩球。而兩場比賽中，巴西保持不敗且一球不失，反映後防穩固。秘魯目前以一球得失球差排在次席，面對同組的委內瑞拉，同樣打成0:0平手，而對玻利維亞則以3:1擊敗對手，其中球隊主力法爾范也有取得進球。

秘魯目前排A組次席。（達志影像）

巴西面對攻防同樣穩健的秘魯，相信巴西將會較為保守，以不失球為目標，而秘魯同樣希望不敗，因此相信進球小（中位數2.5）能順利開出，而巴西亦能順利首名晉級。

效力巴塞的球星庫迪尼奧踢進2球。（達志影像）

A組餘下一場比賽，已肯定被淘汰的玻利維亞遇上還有機會晉級的委內瑞拉（6月23日（週日）凌晨03:00開踢，愛爾達體育三直播+單場投注）。

玻利維亞已確定被淘汰。（達志影像）

眾所周知，玻利維亞離開其高海拔主場往往不堪一擊，結果兩場小組賽均落敗，而且兩場比賽都是失掉三球。最後一場小組賽遇上只要勝出便肯定晉級淘汰賽的委內瑞拉，玻利維亞看來又會大敗而回，進球大（中位數2.5甚至3.5）、客勝，應可優先考慮。

委內瑞拉只差一勝。（達志影像）

另外，C組餘下的第二場小組賽，智利將對壘厄瓜多（6月22日（週六）凌晨07:00開踢，愛爾達體育直播+單場投注）。

烏拉圭已率先晉級。（達志影像）

C組烏拉圭2：2賽和日本後，C組形勢變成烏拉圭率先晉級，而智利(3分)、日本(1分)和厄瓜多(0分)三隊都有機會晉級。

智利只要賽和就能晉級。（達志影像）

由於厄瓜多最後一場會遇上日本，這場比賽只要賽和智利，晉級機會仍在，而智利賽和也能晉級。不妨優先考慮和以及進球小（中位數2.5）。

(中時電子報)