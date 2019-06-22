高雄市長韓國瑜日前拋出拉高金獅湖水位、養魚吃孑孓的防疫構想，卻遭綠營議員、名嘴群起炮轟，質疑不切實際；高市新聞局長王淺秋解釋，現有噴藥、清除積水容器都會繼續做，只是防疫必須無所不用其極，「前朝不也灌海水滅蚊嗎？」

韓國瑜與行政院副院長陳其邁視察登革熱疫情後，宣布將用生物防治工法，請水利局把金獅湖水位拉高1至1.5公尺，養魚吃掉孑孓；不料，台大公衛系畢業、翻白眼爆紅的高市時代力量議員黃捷再度批韓，直說拉高水位只會讓孑孓更容易孵化。

議員抨擊後，綠營名嘴、網路挺綠粉絲專頁這2天接力狂酸金獅湖拉高水位政策，連國家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問陳錦生昨接受媒體訪問，也直斥「荒謬」，強調登革熱病媒蚊喜歡小規模乾淨的水域，清容器積水才是正道。

高市新聞局長王淺秋為政策辯護，於臉書上貼文回批，幾位老友名嘴上談話節目批評升高金獅湖水位防疫措施，「真是奇哉怪哉！這些人什麼時候懂水利防疫的？以這樣專家之姿批評的時候不會心虛嗎？」

王淺秋表示，高市疾管處長潘炤穎是防疫老兵，是環保署環訓所病媒防治專業人員證照班講師及主考，拉高水位政策並非天馬行空，其實生態防治策略在高雄行之有年，積水地下室、住家大樓設生態池防疫的例子不勝枚舉。

昨日她還原政策發想經過，韓國瑜陪同陳其邁視察那天，提出疑問表示三民區覆鼎金一帶反覆發生疫情，代表在既有防疫措施下，一定有可以改進之處，當地里民隨即提到，金獅湖蚊蟲很多，因此市府內部專家會議討論後，才提議拉高水位養魚。

「防疫本來就該窮盡一切可能！」王淺秋說，原有包括噴藥、孳生源檢查、宣導清除積水容器等防疫措施一樣在積極進行，只是現在多管齊下加入新方法，何況前朝也是連「海水沖水溝」都試了，希望防疫回歸「政策討論」，別一直「政治討論」。

(中時 )