108年特殊奧林匹克籃球運動會22日在嘉開打，上午由市長黃敏惠領軍，率率警察局長林水順、消防局長蘇耀星，以及警察、消防弟兄等3百多人參加「執法人員火炬跑，我跑我驕傲」活動，以行動為選手加油打氣。

市長也是中華民國智障者體育運動協會理事長黃敏惠說，「特殊奧運執法人員火炬跑」是1981年由國際警察首長協會倡議創辦，由執法人員手持火炬跑步，發揚特奧會精神「勇敢嘗試、爭取勝利」，讓更多人認識特奧會，協助心智障礙者藉由運動走出戶外，投入人群，並在國際特奧會上展現訓練成果。

火炬跑由黃敏惠鳴槍，小小警察開道，警消同仁繞行港坪公園及公園內步道，全長約2公里，國際執法人員火炬委員會東亞區總監高壽孫說，火炬跑配合特殊奧林匹克籃球運動會舉行，嘉義市這場是今年第一場，未來將陸續規畫其他賽事結合火炬跑，除嘉義市執法人員外，也有來自台北市的警員到場相挺。

黃敏惠說，人人生而平等，智能障礙孩子們更需要被關心，執法人員透過這種方式讓更多民眾認識特殊奧林匹克，也展現警察保護人民身心健康、關懷弱勢的同理心，期待更多人一起關心運動員，幫助他們融入社區，也希望運動員能展現特奧精神，用生命影響大家，讓每個人都能在他們身上學到更多。

(中時 )