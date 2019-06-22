成軍13年的溪州鄉三條國小躲避球隊拿下全國第二，畢業小將升上溪州國中躲避球隊後繼續苦練，兩校今年雙雙挺進全國前三名，打下來成軍以來最亮眼的成績。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美(中)為兩校的交流友誼表演賽開球。（謝瓊雲攝）

不負眾望，分別成軍9年與13年的溪州國中與三條國小躲避球隊，在今年全國躲避球錦標賽中，勇奪國中男子組冠軍、國女組季軍和國小混合組亞軍，在強敵環伺下，一路過關斬將，全部挺進全國前三名，是成軍歷年來最好的成績。

總教練周大中說，自己雖是溪州國小老師，為了推廣躲避球運動，從創隊初期便協助指導訓練到現在，平時中小學選手們，除了利用社團及課後時間練習，還主動犧牲假日、積極加強訓練，才能夠力克強隊，勇奪好成績。

三條國小躲避球指導老師謝奇穎說，躲避球可訓練體能和反應力，更能培養學童的團隊合作，賽前訓練雖辛苦，但孩子們全力以赴，不論球技、體力及心理素質，都準備得很好，每次上場從沒想過放棄，每場賽事都咬牙苦撐、愈戰愈勇，能拿下全國第二名，創下成軍以來最佳成績，一切的辛苦都值得了。

前往致賀的彰化縣長王惠美表示，恭喜溪州國中跟三條國小的小將們勇奪佳績，小選手們都很棒，個個都是彰化之光；她感謝長期指導的教練、老師、校長與家長會，尤其感謝在地的上市公司允強企業長達12年來的支持、贊助。未來縣府將健全運動培訓三級制發展，持續培育優秀運動選手，讓彰化體育健兒們繼續在體壇上發光發熱，為縣爭光！

王惠美說，孩子發展是多元方向的，不光是會念書，有些在運動方面也表現傑出，有的則是在電競遊戲非常在行；如何讓孩子在自己的興趣與專業裡發光發熱，架構舞台幫助孩子們發展非常重要，期望彰化縣的孩子都能允文允武、在各項領域都有出色表現。今年度開始縣府將加強英文教育及AI科技教育，讓彰化縣培育出來的孩子都有國際化能力、具國際觀，並與現代科技做結合駕馭科技、贏在起跑點，做全球公民。

(中時 )