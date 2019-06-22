表達反中立場，立委黃國昌與館長陳之漢23日將在凱達格蘭大道舉辦「反紅媒遊行」，不過黃的岳父過去被大陸國台辦與士林地檢署起底在大陸投資，如今黃國昌卻因媒體投資大陸，發起反制活動，挨批雙重標準。

時代力量立委黃國昌與「館長」陳之漢23日將在凱道造勢，訴求拒絕紅色媒體，兩人21日晚間合體直播，黃國昌對自己岳父被指在中國大陸投資一事，是場選舉抹黑。

黃國昌在直播中強調，自己的岳父是跟隨其父從大陸跟隨國民黨逃難來台，外省家庭長大，深藍背景向來支持國民黨，也曾對他所為看不慣，直到2015年被指稱在大陸投資，才讓岳父如此生氣。

陳之漢也替黃國昌澄清，黃國昌岳父只是台灣小建築公司的老闆，從來沒在中國經商；黃國昌也強調，岳父卻未曾干涉過他想做的事，到後來認同他在做的事，讓他相當感動。

但在去年大陸國台辦發言人安峰山就證實，黃國昌的岳父曾在2007年和2009年，在大陸註冊成立了農業研發公司和汽車配件公司，安更強調「凡走過必留痕跡，在哪投資都有相關程序，不可能不留下紀錄，也不是隨便可以否認的。」

另根據士林地檢署的不起訴處分書也指出，黃國昌岳父2009年3月18日在大陸山東龍口高新技術產業園區，設立龍口熙隆汽車配件有限公司，註冊資本2860萬美元；其岳母在2007年3月2日，在山東龍口市七甲鎮廟曲家村，設立龍口恒合農業研發有限公司，註冊資本130萬美元，與黃國昌多次在媒體所說並不一致。

(中時 )