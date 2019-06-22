◎ 台中場人數上看20萬 沈智慧：愈打韓 聲勢愈飆

挺韓大會台中場「榮耀新中華、歡樂向前行」22日以超人氣展開，下午4點，大會宣布人數已達5萬人，立委沈智慧表示，台中出來的人非常多，全台各地很多人都等著來台中這場，台中這一場應該上看15萬以上到20萬人，這是一個氣勢，一個向心力，尤其是7月8日到7月14日國民黨要做總統初選民調，呼籲大家守電話守民調，讓韓國瑜能夠獲得勝利，勝利代表國民黨有最強的候選人，來為國民黨打下2020年的總統選戰。

◎長榮明取消113航班 林佳龍支持罷工預告期

長榮航空因應桃園市空服員職業工會持續罷工影響，預計明（23）日188個航班中，將取消113班、影響人數約2.5萬人，運量僅有4成。出訪貝里斯的交通部長林佳龍，罷工後立刻調整行程，提前返台坐鎮，他呼籲勞資方盡快重啟談判，也重申應該要有明確的罷工預告期，顧及旅客權益。

◎波斯灣風起雲湧 川普提名鷹派艾思博任防長

波斯灣風起雲湧之際，美國總統川普21日提名陸軍部長艾思博（Mark Esper）為下任國防部長，艾思博20日也有出席白宮會議，商討如何回應伊朗擊落美軍無人機一事，但他被質疑沒有強大的個人特色，未能在國安團隊發揮作用。另外，雖然艾思博在對陸及對俄方面屬於鷹派，不過觀察人士說，川普政府高層頻繁換人不利於美國推進印太政策。

◎反送中管治危機港學者：須由政治領袖解決

香港政府暫緩《逃犯條例》修訂，但未回應撤回修例等5項訴求，導致抗議行動21日再次升級，大批示威者佔領夏愨道、包圍警察總部等阻政府部門運作。香港學者張炳良指出，要徹查是什麼原因導致「612警民衝突」，而非只追究警察在此其間有否濫用武力。

更多新聞請看中時電子報

(中時電子報)