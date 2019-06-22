高雄市政府民政局局長曹桓榮（右四）與台船志工合影。圖：台船提供

為募集植物人安養院消防安全升級，暨安養及到宅服務經費，台船公司與創世基金會於6月22日(星期六)在漢神巨蛋前廣場舉辦「愛消防 傳平安」親子公益園遊會，民眾攜家帶眷前來共度週末假期，幫助植物人有個更安全的家。

活動由台船管理處王進添課長率領公關課同仁在活動現場做志工服務，高雄市政府民政局曹桓榮局長等官員及民意代表也出席關心，星巴克、榮泉彈珠汽水等知名企業一同加入這次公益行列，除了有豐富好吃好玩的攤位，現場也有親子闖關區，設計「打陀螺」及「套圈圈」等童玩遊戲，讓父母帶著孩子一同回味那些年的熱情活力，主辦單位更加碼發起愛心發票大募集，活動當天只要捐出10張5-6月發票即可至服務台領取紀念品一份。

台船公司表示，有感近年來養護中心及醫療院所的消防安全議題備受關注，特別參與這場創世基金會這次的公益活動；台船公司一向熱心公益，不忘關懷弱勢，默默地進行社區關懷工作，舉凡照顧國中、國小弱勢學童、敦親睦鄰、注重環保、熱心公益等等，不勝枚舉。透過台船公司帶動社區貢獻，企盼能有更多來自社會的助力，共同造福更多經濟弱勢的族群，提高大眾的社會貢獻，讓關懷社會的力量更強大的持續傳承下去。

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