高雄市長韓國瑜22日到台中造勢，先後到海線拜會紅派張家及黑派顏家，前議長張清堂要韓國瑜「加油、努力！」顏家沙鹿服務處則擠滿支持者，韓與妻子李佳芬一下車，立即受到熱情包圍，現場凍蒜聲不絕於耳。

韓國瑜下午先前往紅派張清堂住家拜訪，現場還有議長張清照等人在場，韓國瑜比預計時間晚到10多分鐘，張清堂表示，他希望韓要努力、加油！韓國瑜大約待了20分鐘後離去。

韓國瑜立即前往沙鹿顏家服務處拜會黑派顏清標，一下車立即受到大批媒體包圍，上百位熱情支持者爭相一睹風采，現場韓國瑜凍蒜聲不絕於耳，但韓不接受採訪，快步走進顏家，與顏清標、鄭銘坤及支持者展開閉門會面，顏寬恒及顏莉敏一起與會。

據與會人士轉述，閉門會面大約有60餘人，由於場地不大，將現場擠得滿滿的，首先標哥先講話，隨後由韓國瑜發表談話，最後還與支持者合影，韓國瑜也吃了服務處準備的芋頭米粉及爌肉，似乎要讓他在造勢晚會保持體力。

韓國瑜最後快步離開顏家，媒體詢問均無回應，顏家也一律不接受採訪。而稍早鄭銘坤先抵達服務處時，則直接說「支持韓國瑜，加油！」李佳芬則表示，她和韓市長拜訪顏董事長，老朋友見面聊天。

(中時 )