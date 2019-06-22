新北市YouBike總騎乘人次突破1億人次！新北市交通局長鍾鳴時表示，自2014 年啟用YouBike首站，迄今每日騎乘人次達10萬人，總騎乘人次累計於21日深夜突破1億人次，再創新紀錄。

鍾鳴時表示，新北市YouBike迄今全市建置552站、總計約1萬6000輛車、每日騎乘人次達10萬人次，都是全國第一，而總騎乘人次累計只花了5年6個月的時間破億，比台北市快了9個月，再創全國第一。

鍾鳴時說，交通局和微笑單車公司正舉辦「我們億騎追的幸運兒」與「＃情億相挺 億騎遊新北」臉書活動活動原本即預測第1億人次幸運兒會落在本周，果然於昨日深夜約11時18分許誕生，將由市長侯友宜親自頒獎，獨得Garmin智慧運動手錶1支，而前、後各5名使用者也可以得到500元全聯禮券加500元悠遊卡儲值金好禮。

交通局表示，另外「＃情億相挺 億騎遊新北」臉書打卡贈獎活動將於24 日截止，請民眾把握時間，上網到FB活動專頁，上傳在新北市轄內騎乘YouBike的照片，依活動規則打卡、tag好友、留下通關標語，參加「市長真尬意」、「情億相挺獎」….等照片徵獎，就有機會獲得1000元全聯禮券等好禮。

(中時 )