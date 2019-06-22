台南國際芒果節22日在走馬瀨農場熱鬧登場，芒果鮮果、點心試吃大排長龍。（劉秀芬攝）

台南國際芒果節22日在走馬瀨農場熱鬧登場，芒果節粉絲打卡完轉轉樂送小禮物。（劉秀芬攝）

台南國際芒果節22日在走馬瀨農場熱鬧登場，芒果禮盒熱銷。（劉秀芬攝）

由台南市農業局主辦的台南國際芒果節，22日於走馬瀨農場舉行開幕儀式，市長黃偉哲親自主持，並與與會貴賓大啖鮮美芒果、吃芒果冰、逛農產市集。而一大早走馬瀨農場就湧進上千名遊客同樂，主辦單位也準備了多種精彩表演、趣味遊戲、芒果點心試吃，要讓大小朋友玩得開心，買得盡興。

黃偉哲致詞時表示，今年台南的芒果產量比去年多兩成，但是售價跟去年一樣，因此總銷量跟農民的總營收會比去年多兩成以上，很期待、也很感謝陸委會及外貿協會以及各單位一起促銷，把芒果的知名度以及銷路打開，也希望芒果節一年比一年辦得更好，農民收益一年比一年更多，這是大家共同努力的目標。

台南市政府農業局表示，農業局從2013年開始舉辦國際芒果節，與外貿協會共同舉辦芒果貿易洽談，每年辦理「台南熱帶水果及加工品國際採購日」，成功提升外銷產值，截至2018年止，外銷訂單累積已達3665.3萬美元，今年芒果外銷量也已達3088公噸。

今年台南國際芒果節首場活動於22至23日於走馬瀨農場熱鬧登場，主辦單位準備非常豐富多元的活動讓民眾參與，芒果點心試吃大排長龍，釣竿撈芒果也吸引許多家長帶著小朋友排隊，黃偉哲也上場與民眾一起比賽DIY芒蔬五行堡，而青農展售的60箱芒果禮盒，10點多就賣光，只好緊急回家補貨。

為慶祝芒果節活動開幕，23日到走馬瀨農場農場門票只要100元，再送50元芒果冰折價券，沒空與會的民眾也不用失望，台南國際芒果節接續由玉井、大內、南化、左鎮、楠西、官田等產區舉辦，歡迎全國民眾把握芒果產季來台南旅遊，吃芒果、買芒果，享受台南芒果好滋味。

(中時 )