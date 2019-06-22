林江釧（右）近來勤跑基層，力拚初選過關。（張亦惠攝）

國民黨嘉義縣海區立委初選在即，這次由在地議員王啟澧對上文傳會副主委林江釧，22日林江釧的選舉戰車首度亮相，他搭著戰車跑遍第一選區的各鄉鎮，親自在戰車上掃街向各位鄉親們問好。林江釧表示，國民黨要勝利絕對不能妄想依賴民進黨的失敗，唯有自身的進步、改變才能滿足現今選民的期待。

國民黨嘉義縣黨部日前公告本月23至25日電話民調，29日辦黨員投票，當晚公告民調及投票結果，確定由誰代表國民黨參選。

身為新生代戰將的林江釧說，過去國民黨總是給外界較為保守、僵化、古板的形象，2020年總統立委選舉，國、民兩黨初選提名區域立委，國民黨年齡平均比民進黨高12歲，目前各政黨都在走向年輕化，且嘉義縣在民進黨長期執政下，許多問題未獲改善，他認為嘉義、國民黨都需要改變。

林江釧強調，上一屆選舉得6萬多票，這次不會再辜負鄉親，且他深刻體認到必須讓嘉義縣走向國際的必要性，秉持「讓偏鄉走向國際，資源走進嘉義」的初衷，盼促使年輕世代回流，翻轉嘉義縣。林也拜託選民做民調前的最後衝刺，讓他代表藍營做嘉義縣最強立委，作鄉親、農漁民、基層的代言人，到國會發聲、爭取權益。

(中時 )