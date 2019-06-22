印尼移工賈娜分享在台工作與學習中文的經歷。（北市府提供）

不只是移人，更是家人！東南亞進行式文學講座壓軸場22日登場，活動邀請印尼移工賈娜及李牧宜賞析詩文，分享移工與雇主間的情誼，北市勞動力重建運用處也將17年來移工創作的詩文精選彙編成《臺北 聽我說》，盼讓台灣大眾聽見更多移工的聲音。

來台當看護的賈娜表示，剛抵台時人生地不熟，加上語言不通，心情非常忐忑，所幸遇到李牧宜一家人，大家互相扶持，最難能可貴的是，能尊重她的信仰及包頭巾的文化，非常珍惜這樣的情誼。

賈娜也分享與女兒的合照，她表示，當初來台工作的願望很簡單，希望能賺錢幫當卡車司機的丈夫買一台卡車，為了生計著想，僅能暫時與4歲的女兒分隔兩地，期盼能早日與家人團聚。

從空服員轉行作家李牧宜也談起與移工的緣分，她說，以前在往返印尼的航班上，就常遇到來台工作的移工，感覺到她們總是忐忑不安，為了照顧家中長輩，2013年聘用移工安妮幫忙，從此開啟與移工的不解之緣。

不但跟安妮建立家人般的情誼，李更常充當家鄉採購團，前往印尼時會順帶為安妮採買家鄉美食；安妮回國前，兩人更登上101大樓，相約在印尼相見，2016年李牧宜實踐諾言，長途跋涉拜訪安妮家，最後安妮的姐姐賈娜來到李牧宜家中，接替照顧的工作。

「真的要成為家人才能是好雇主丶好移工嗎？」李牧宜表示，真正的關鍵還是是雇主願意溝通，當初媽媽也不習慣印尼人包頭巾，但媽媽親自去印尼一趟後，了解當地文化，現在早已成為一家人。

北市勞動力重建運用處長葉琇姍表示，北市2000年起首創全國「外籍勞工詩文比賽」，鼓勵移工創作詩文，去年底將17年來的詩文精選彙編成《臺北 聽我說》，期盼讓大眾了解移工的聲音，相關資訊可上臉書「手牽手at Taipei 」查詢。

(中時 )