台南市議員謝龍介今天下午到台中市為挺韓大會站台時表示，來台全台的支持者1、20萬人在這裡等韓國瑜，看到他在高雄市為天狗熱拚命，但防治登革熱時，行政院長蘇貞昌卻為幾千萬防治經費說不當凱子，但向美國購買武器一出手就是4、5000億，「這種政府不只是凱子也是盤子」，他問全場韓粉要不要將蔡政府翻過來？台下高舉國旗說「要翻！」吃奶的力氣都要拿出來，在總統大選時以選票挺韓國瑜，表達人民憤怒的聲音。

謝龍介說，韓國瑜剛在高雄就差點被民進黨捏死，開行政院會爭取補助，被蘇揆酸補助要自助人助，「吃蒼蠅自己抓」，所以號召全民送韓進總統府。

「現在抹紅、抹黑、抹黃攻擊韓國瑜，大家要同心走同路」，謝龍介表示，大家要團結一致爭取勝利，也呼籲國民黨內同志不要再攻擊自己的同志，不要把朋友推出去，要把朋友結合起來，明年1月到總統府慶功，民調再兩周就要舉行，不要被看衰，韓流不退燒，全部打死不退。

謝龍介說，堅定的心，不怕日頭大，韓國瑜一路走來很艱苦，勇敢向前行，明年1月這條路不能讓韓國瑜孤單。

(中時 )