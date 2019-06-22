台江國家公園遊客中心2月落成啟用，去年12月起2樓的特展室就先舉辦一連串展覽，22日第4場特展找來麻豆區藝術家顏聖哲，以台江沿海生態與水鳥創作為主題，展出33幅畫作。

台江國家公園遊客中心「大地行吟—台江濱海岸情」畫展22日開幕，這是遊客中心第4場特展，也是首次的個人畫展，顏聖哲為麻豆區知名生態畫家，對濱海地區風景與生態相當了解，這次展出33幅作品，大部分與台江地區有關。

顏聖哲的作品中，包含七股區到安南區的風景畫，其中一幅黑琵棲地作品，相當能代表台江國家公園的風光特色，台江國家公園管理處課長林文敏表示，透過藝術家的視野，探索台江豐富生態資源，讓民眾認識台江國家公園寶貴資源。

顏聖哲表示，展覽的作品中，以近景、特寫、遠近對比、情景交融的各種手法，用水墨畫與油畫方式呈現，希望藉由藝術創作結合自然生態，讓觀者能產生心靈悸動，有助於提升保育及生態維護觀念。

遊客中心畫展從22日展出至8月11日，由畫家顏聖哲、臺灣港務股份有限公司董事長吳宗榮、保七總隊第七大隊大隊長黃建智、台江國家公園管理處課長林文敏一起揭開序幕。

(中時 )