吳宇森（右起）、太太牛春龍、女兒吳飛霞。

大女兒吳尚方（右起）、吳宇森、次女吳飛霞。

戲院將映演吳宇森的經典電影作品。

吳宇森日前在好萊塢星光大道的VISTA戲院留下手印。

吳宇森日前在好萊塢星光大道的VISTA戲院留下手印。

吳義方體貼地幫爸爸剪髮、修眉。

國際名導吳宇森的女兒吳飛霞日前以經紀人身份，在美國替導演爸爸接下第一個工作，好萊塢星光大道的VISTA戲院將映演吳宇森執導的《英雄本色》、《喋血雙雄》、《追捕》等電影作品，因此邀他在星光大道蓋手印。吳宇森的太太牛春龍說：「吳飛霞的壓力重得不得了，她把自己當成陀螺，1天24小時變成48小時，我在旁邊看了都心疼。」

吳宇森與製片搭檔張家振4年前已沒合作，之前吳宇森在大陸導戲，曾發生助理冒用吳宇森名字找金主的烏龍事件，如今吳宇森和女兒在洛杉磯成立新公司「電影本色（A BETTER TOMORROW）」，由吳飛霞擔任公司副主席及吳宇森經紀人，今後接洽吳宇森的活動或電影，全由她把關，意謂新舊傳承，也表示吳宇森即將啟動不一樣的人生規劃。

吳飛霞在吳宇森的美國電影公司從助理小妹做起，熟悉國際名導老爸的所有事及工作習慣，她具新新人類思維，加上在吳宇森的電影中或演出或做幕後工作，熟悉所有電影作業，是好萊塢公司最佳父女檔。女兒幫爸爸處理經紀事務有壓力？吳宇森太太笑言：「怎麼不問我當吳導老婆有沒有壓力？不過我現在把壓力當飯吃，向天空散發壓力，日子好過一點」。

吳宇森7年前罹患喉癌，目前病癒，大女兒吳尚方喜歡讀書，準備念博士，一度把媽媽嚇呆，次女吳飛霞幫爸爸處理工作事宜，小兒子吳義方平時也會體貼的替爸爸剪髮。牛春龍說，「吳導可以活得如此健康，主要是他很滿意3個小孩，這有鼓勵作用」。平時如何照顧吳導健康？她說：「我好像什麼都讓他吃，要讓他高興才行，我不要管他太多，現在他最喜歡買菜、煮菜，能再拍出好電影也會是令他開心的事。」

73歲的吳宇森在80年代末憑《英雄本色》、《喋血雙雄》、《喋血街頭》及《縱橫四海》等片打出響亮名號。1993年到美國發展，拍過《斷箭》、《變臉》、《不可能的任務2》等票房亮眼的作品，在美國表現不俗，並買了洛杉磯豪宅。這間豪宅共4間臥室、5間浴室和1間淋浴間，還有健身房和游泳池，居住面積達128坪。外傳最近一家人把大房換小房，豪宅以542萬美元（約1.7億元台幣）售出，牛春龍笑嘻嘻的回應說：「聽到這個訛傳，如果有1.7億，我連腳指頭都會笑了，希望能有那麼多的錢」。

(中時 )