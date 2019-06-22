韓國瑜全台造勢之旅來到第四站台中七期，主辦單位原本預計大約會有8萬人，但韓粉太熱情，稍早晚間7點15分時，主持人許淑華宣布現場人數已達20萬人，其中更將有其他場沒有的「手機燈海」，重現三山造勢畫面，讓現場韓粉嗨翻。

韓國瑜於7點20分大進場，護衛隊使用「四層同心圓」護送韓國瑜進場。由於台中場時間在晚上，而現場也宣布，將會帶領現場民眾重現「手機海」場景，但現場韓粉早已等不及，在韓國瑜大進場時，就自動自發亮起手機，邊喊「韓國瑜加油」、「韓國瑜凍蒜」，邊用燈海迎接韓國瑜進場。

(中時電子報)