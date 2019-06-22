這個只有台中場才有的福利 讓20萬韓粉嗨翻了 19:312019/06/22 中時電子報 林毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜大進場時，現場民眾早已等待不及，亮起手機燈海迎接，重現三山造勢震撼畫面 (圖／中天新聞) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜全台造勢之旅來到第四站台中七期，主辦單位原本預計大約會有8萬人，但韓粉太熱情，稍早晚間7點15分時，主持人許淑華宣布現場人數已達20萬人，其中更將有其他場沒有的「手機燈海」，重現三山造勢畫面，讓現場韓粉嗨翻。 韓國瑜於7點20分大進場，護衛隊使用「四層同心圓」護送韓國瑜進場。由於台中場時間在晚上，而現場也宣布，將會帶領現場民眾重現「手機海」場景，但現場韓粉早已等不及，在韓國瑜大進場時，就自動自發亮起手機，邊喊「韓國瑜加油」、「韓國瑜凍蒜」，邊用燈海迎接韓國瑜進場。 (中時電子報) #韓國瑜 #台中七期 #造勢 #手機燈海 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜突襲訪立院 籲防疫不分藍綠 04:102019/06/18 話題觀察 抹黑不要緊？李佳芬曝韓國瑜惦惦搶做這件事 06:292019/06/18 政治 西瓜偎大邊 這三人選邊挺韓到底？ 10:522019/06/18 政治 與大胃王挑戰夜市美食 韓國瑜最愛七里香 21:202019/06/20 生活 旺旺中時最新民調：蔡郭夾殺 韓國瑜擺脫亂流穩定領先 22:252019/06/20 政治 旺旺中時最新調查！擺脫亂流 民調回溫！韓國瑜穩站第一 04:102019/06/21 政治要聞 吳音寧轟韓身邊都黑金體系 韓國瑜回一句 11:342019/06/21 政治 黑韓讓韓粉更堅定 04:102019/06/22 時論廣場 胡志強：挺韓流庶民運動 15:312019/06/22 政治 造勢晚會前 韓國瑜先後拜會紅黑派龍頭 19:242019/06/22 政治 政治熱門新聞 韓國瑜王牌是她 數萬韓粉淚崩 - 政治 韓國瑜台中大造勢空拍圖滿出道路好驚人 韓粉：水啦 - 政治 韓國瑜台中造勢大會 人潮爆棚！ - 政治 與黃國昌辦623遊行 館長嘆：廠商取消合作上億 - 政治 2件事實擺眼前 網：韓民調將重回40％！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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