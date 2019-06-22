台南市果農陸續反應今年芒果盛產價跌，台南市農業局22日回應優質芒果仍維持正常年產量，市府已在農曆年後建立起外銷管道，今年至今外銷數量比去年增加1倍，近日還會公布實施穩定芒果價格的加工計畫。

穀賤傷農，適逢芒果盛產年，果農紛紛反應果價下跌，農委會為穩定芒果價格，啟動芒果加工計畫案，台南市政府農業局近日內將公告，計畫加工期間從6月12日起至7月31日止，通知加工廠商依規定至產地收購芒果，進行加工計畫。

台南市芒果產量及面積皆為全台第一，去年因氣候影響，芒果產量低；今年氣候回穩，芒果產量回升，農業局在每年的芒果產季皆會啟動芒果產銷因應小組，觀察芒果產地及市場產銷情形，推動國內、外芒果行銷活動。

據農委會統計，今年芒果迄今共外銷3088公噸，較去年同期間外銷1650公噸，大幅成長87％。台南市農業局表示，各農民團體及農會，隨產季啟動芒果銷售，因此今年雖然產量比去年增加，但內、外銷通路皆算順暢。

台南市農業局表示，今年已推出多項芒果行銷計畫，包括產地辦理國際芒果節系列活動；另在全台5000多家超商門市皆有販售愛文芒果鮮果拼盤。

農業局表示已陸續展開芒果行銷推廣，除了台南市長黃偉哲日前已到桃園市景福宮進行兩市長聯合行銷、24日將於南科園區向各大科技業行銷芒果、29日到台中裕毛屋超市舉辦芒果推廣活動、7月7日到台北希望廣場舉辦促銷。

(中時 )