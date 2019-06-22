桃園市政府觀光旅遊局赴泰推廣在地旅遊特色，22日舉行桃園旅遊推介會，希望透過建立窗口串起完整服務鏈。局長楊勝評期盼在加速兩國觀光推動前提下，能讓桃園成為泰國遊客來台觀光首站。

推介會現場除有桃園多家業者與在地旅行社業者互相對接交流外，同時也將桃園豐富的觀光旅遊資源介紹給與會來賓，在場的泰國旅行社業者表示，對桃園的印象原本只停留在機場，但了解有豐富的觀光資源介紹及影片推薦，感受到桃園多元的旅遊風貌，也期待有機會能夠到桃園。

(中時 )