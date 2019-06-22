行銷在地觀光 桃園盼成泰國來台觀光首站 19:402019/06/22 中時 楊宗灝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園觀旅局長楊勝評(中)希望藉由推介會，讓桃園成為泰國遊客來台觀光首站。(觀旅局提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市政府觀光旅遊局赴泰推廣在地旅遊特色，22日舉行桃園旅遊推介會，希望透過建立窗口串起完整服務鏈。局長楊勝評期盼在加速兩國觀光推動前提下，能讓桃園成為泰國遊客來台觀光首站。 推介會現場除有桃園多家業者與在地旅行社業者互相對接交流外，同時也將桃園豐富的觀光旅遊資源介紹給與會來賓，在場的泰國旅行社業者表示，對桃園的印象原本只停留在機場，但了解有豐富的觀光資源介紹及影片推薦，感受到桃園多元的旅遊風貌，也期待有機會能夠到桃園。 (中時 ) #桃園 #觀光 #旅遊 #業者 #泰國 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園站前商圈 租金衝破8千元／每坪 04:102019/06/18 產業．科技 黃敏惠赴日 拚觀光推特色旅遊 04:102019/06/18 地方新聞 四川6.0強震 觀光局：尚無國人受困傷亡 11:452019/06/18 生活 工程會三面向協助中小型工程業者爭取新南向商機 19:452019/06/18 政治 埔里水沙連觀光新品發表暨旅行業媒合會 吸引產業界熱烈參與 18:132019/06/19 生活 《油電燃氣》台塑化除息大盤蒸發15點，弱勢貼息 10:172019/06/20 財經 5G釋照加速 概念股齊高歌 11:322019/06/20 財經 《航運股》工會罷工，長榮航今已取消16航班 16:312019/06/20 財經 瑞士旅遊局衝刺自由行旅客 來台推廣徒步、登山旅行 19:112019/06/20 財經 桃園中古社區 蘆竹電通市最熱銷 11:222019/06/21 財經 生活熱門新聞 長榮罷工 前地勤戳爆空服員痛處 - 生活 罷工鬆動？長榮：已有空服員委託公司拿回罷工三寶 - 生活 長榮祭最新殺招！罷工空服員慌了：被擺了一道 - 生活 我們被踩爛！長榮航太員工怒了 嗆空服員缺德 - 生活 長榮待遇不如華航？一張比較表格讓網友看傻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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